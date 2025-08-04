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Спорт

ФК «Псков» разгромил «Химика»

Футбольный клуб «Псков» на выезде разгромил «Химика» из Коряжмы со счётом 4:0 в очередном матче чемпионата Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ФК «Псков»

Голами в этой встрече отличились Антон Шишаев, Фёдор Пикалёв, Александр Егоров и Руслан Павлов. Теперь на счету псковской команды 11 очков в восьми играх, она идёт на четвёртом месте в турнирной таблице.

Следующую встречу «Псков» проведёт дома против «ГУОР-Карелии» 9 августа. Матч начнётся в 16:30.

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