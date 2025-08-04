Хранители памяти: как школьники и студенты Псковской области возвращают героев войны

10:42, 04 августа 2025, ПАИ

Несколько недель назад Псковский государственный университет при поддержке «Движения первых» начал проект «Судьбы героев». Проект для региона во многом уникальный. Почему и в чём его особенности, Псковское агентство информации спросило у наставника проекта, председателя регионального отделения Ассамблеи народов России по Псковской области, члена Общественной палаты региона Надежды Лищенко.

– Надежда Фёдоровна, о проекте уже знают практически в каждом муниципалитете области, в каждом из них есть ваши единомышленники, которые уже начали собирать информацию о героях, воевавших, партизанивших, работавших в тылу в годы Великой Отечественной войны. В интерактивном сборнике проекта, карте уже есть первые записи. Но в чём отличие проекта «Судьбы героев» от других?

– Прежде всего, меня вдохновляет, что команда организаторов исключительно молодая: в ней – студенты нашего университета и школьники. В районах, конечно, работают опытные кураторы, но основную исследовательскую и организационную работу выполняют молодые ребята. Это уникальный опыт – они берут на себя ответственность сохранять память о Великой Отечественной войне, углубляются в материалы, систематизируют данные. Эксперты по истории и картографии направляют ребят, но их самостоятельность – самое ценное.

– Какие ещё значимые моменты вы отметили в ходе работы?

– Впечатляет масштаб охвата: проект объединил все муниципалитеты Псковской области. Раньше патриотическая деятельность в каждой территории шла активно, но немного, что ли, изолированно, а здесь – общее движение детей и молодёжи. Мы сотрудничаем, обмениваемся результатами и опытом.

– Насколько в нём учитываются национальные особенности?

– Мы неоднократно слышали просьбы диаспор помнить о многонациональном составе советского народа, который завоевал Победу. В «Судьбах героев» стоит задача аккумулировать сведения о героях области независимо от их национальности. Например, одними из первых в базу проекта попали данные о подвиге казашки, Героя Советского Союза Маншук Маметовой.

– Чем проект полезен подросткам?

– Взрослым многое о войне известно: мы читали книги, искали документы в архивах, смотрели фильмы о войне. А подростки иногда думают: «Если в интернете нет, значит и не существует».

Проект учит их самим искать факты, анализировать, сопереживать. Мы создаём не просто базу имён, а карту, где каждая точка – история преодоления и подвига. Это позволяет проникнуться эпохой и задуматься о своей жизни.

– Как реагирует молодёжь на встречи и поездки? Команда проекта побывала почти во всех муниципалитетах.

– Никто из ребят ни разу не отказался участвовать. Я сама побывала в пяти районах, на этих встречах школьники готовились – читали, вспоминали, делились своими знаниями. Команда отмечала особенно насыщенные поездки в Себеж, Локню и Пыталово.

– Есть ли истории, которые произвели на вас или ребят особое впечатление?

– Да. В Себеже нас потрясла история учительницы начальных классов, правнучка которой эмоционально рассказала о том, как бабушка выжила в нацистской тюрьме, сохранив в себе доброту. Слёзы стояли у многих слушателей.

Ещё одна история – о 14-летней Ларисе Михеенко из Ленинградской области. Во время летних каникул в Пустошке она стала разведчицей: добывала сведения для партизан, участвовала в диверсиях и, когда была схвачена, бросила гранату в фашистов, за что была расстреляна. Для меня, как для мамы подростка, этот рассказ – настоящее потрясение и источник глубокого уважения к юным героям.

– Сколько материалов уже собрано?

– Через «Виртуальную книгу» – «Яндекс-форму» – мы получили 1 706 первичных записей, причём форму могут заполнить все желающие. Аналитические материалы готовятся к сентябрю. Первые 11 карточек с геолокацией уже проверены экспертами. В финале будет не менее 300 историй и картографических точек.