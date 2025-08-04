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Общество

Псковичей предупредили о новой схеме кражи денег у абитуриентов

Новую схему кражи денег у абитуриентов, которые поступают на платное обучение в вузы и колледжи, стали использовать мошенники. Также аферисты стали ещё и завлекать будущих студентов и их родителей на поддельные сайты вузов и выманивать деньги за гарантии поступления, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«В первом случае, когда речь идёт о платном обучении, мошенники звонят от имени приёмной комиссии, говорят о конкурсе даже на коммерческие места и предлагают немедленно внести деньги за учёбу, чтобы гарантировать зачисление. На самом деле переводы уходят преступникам», – отметил Александр Иванов.

Он заметил, что мошенники используют также и другие способы обмана. Например, рассказывают про дополнительные наборы на бюджетные места и берут плату якобы за рассмотрение документов. Либо утверждают, что у них есть связи в приёмной комиссии и обещают за взятку гарантировать поступление.

«Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно проверять всю информацию на официальных сайтах вузов и колледжей или по телефонам приёмной комиссии. Не стоит верить в особые тайные способы поступления и передавать деньги через посредников. Оплачивать образование нужно только после заключения договора с учебным заведением по его банковским реквизитам», – подчеркнул эксперт.

Фото: ПАИ

Он уточнил, что схема с поддельными сайтами выглядит следующим образом: мошенники от имени вуза размещают рекламу в интернете – предлагают зарегистрироваться в неких «списках предзачисления», воспользоваться специальными квотами или пройти подготовительные экспресс-курсы. Все эти способы, по их словам, гарантируют попадание в вуз.

По ссылке из рекламы человек попадает на фальшивый сайт учебного заведения – его дизайн точно копирует настоящий, а адрес отличается всего парой символов. Там абитуриент должен ввести личные данные и реквизиты карты, чтобы внести предоплату. С помощью этой информации преступники получают доступ к его банковскому счёту, объяснил гость студии.

«Поэтому, когда дело касается денег и счетов, важно не торопиться и всё проверить. Например, прежде чем оплачивать какие-то услуги вуза, найдите его в каталоге Минобрнауки и воспользуйтесь ссылкой на его официальный сайт», – заключил Александр Иванов.

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