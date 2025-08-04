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Подведены итоги пятого этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу

Подведены итоги пятого этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу, который прошёл в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Печор, Себежа, Невеля, Струг Красных, Пскова, Острова, Великих Лук, Дедовичей и Порхова. Они соревновались в кроссе на дистанциях 500, 1 000, 2 000 и 3 000 метров.

Больше всего золотых наград на счету спортсменов из Печор, для которых эти соревнования были домашними. Победу одержали Марк Терешин, Вера Матвеева, Иван Терешин, Анна Терешина и Анастасия Кутькова. Также четыре победы одержали псковичи Марк Михайлов, Глеб Макеев, Георгий Копаев и Юрий Иванов.

Кроме того, в различных возрастных группах побеждали представители Невеля, Струг Красных, Острова и Дедовичей. Золотые медали завоевали невельчане Юлия Жарнова, Анна Волнейко и Анастасия Родионова, стружане Ольга Епифанова и Тарас Гусак, островичи Софья Чайковская и Анжела Федосеева, а также дедовичский спортсмен Антон Кириллов.

Эти состязания подвели итог всему циклу областного Кубка, этапы которого в этом году также прошли в Острове, Великих Луках, Стругах Красных и Себеже.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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