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Общество

Концертом отпраздновали День железнодорожника псковские профсоюзы

Концерт в честь Дня железнодорожника прошёл в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В чествовании лучших работников приняли участие председатель профсоюзного объединения Игорь Иванов и заместитель председателя дорожной территориальной организации «Роспрофжел» на Октябрьской железной дороге Алексей Белов.

Для профсоюзного актива состоялся праздничный концерт, на котором выступил российский певец Игорь Наджиев.

Всего на праздновании собралось более 600 работников и членов профсоюза.

«Спасибо всем, кто сделал этот праздник по-настоящему ярким. Железная дорога – это не только стальные магистрали, но и крепкая команда!» – отметил Игорь Иванов.

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