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Общество

Трёх не вставших на воинский учёт бывших мигрантов выявили во время рейда в Пскове

Очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга, прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

В рамках рейда проверили 18 граждан, среди которых три новых гражданина призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте. Всех мужчин доставили в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учёт.

Кроме того, всем гражданам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также рассказали о праве поступления на военную службу по контракту или трудоустройстве в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

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