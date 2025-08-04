Трёх не вставших на воинский учёт бывших мигрантов выявили во время рейда в Пскове

14:27, 04 августа 2025, ПАИ

Очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга, прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

В рамках рейда проверили 18 граждан, среди которых три новых гражданина призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте. Всех мужчин доставили в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учёт.

Кроме того, всем гражданам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также рассказали о праве поступления на военную службу по контракту или трудоустройстве в качестве гражданского персонала в ВС РФ.