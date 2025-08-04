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Происшествия

Автомобиль протаранил газовую трубу и вылетел в кювет в Псковском районе

Автомобиль вылетел в кювет на выезде с улицы Мирной в деревне Портянниково Псковского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Автомобиль протаранил газовую трубу и вылетел в кювет в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил газовую трубу и вылетел в кювет в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил газовую трубу и вылетел в кювет в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил газовую трубу и вылетел в кювет в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил газовую трубу и вылетел в кювет в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, из-за чего транспортное средство протаранило газовую трубу и вылетело в кювет.

Прибывшие медики осмотрели водителя, от госпитализации он отказался.

На месте работают пожарные подразделения, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

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