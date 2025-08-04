Автомобиль протаранил газовую трубу и вылетел в кювет в Псковском районе
Автомобиль вылетел в кювет на выезде с улицы Мирной в деревне Портянниково Псковского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, из-за чего транспортное средство протаранило газовую трубу и вылетело в кювет.
Прибывшие медики осмотрели водителя, от госпитализации он отказался.
На месте работают пожарные подразделения, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.
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