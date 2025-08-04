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Общество

Новые и актуальные меры соцподдержки обсудили Михаил Ведерников и Наталья Мельникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с сенатором Совета Федерации Федерального Собрания России от региона Натальей Мельниковой, чтобы обсудить новые и актуальные направления социальной поддержки населения, наиболее важные решения верхней палаты парламента России. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Наталья Мельникова проинформировала, что за время весенней сессии СФ одобрено более 350 законопроектов, треть из которых носит социально значимый характер. На личный приём к ней обратились 54 человека. Все вопросы адресные и не требуют системных решений.

Губернатор отметил, что особое внимание на федеральном уровне уделяется ветеранам, участникам СВО и их семьям. Совет Федерации одобрил законы, освобождающие участников СВО и членов их семей от уплаты госпошлины по ряду судебных дел и дающие право на две пенсии участникам СВО с инвалидностью. В регионе работа с ветеранами пол постоянным контролем, подчеркнул губернатор.

«С нового учебного года вступит в силу закон, в соответствии с которым студентки, обучающиеся очно, будут получать пособие по беременности в размере прожиточного минимума. Уверен, такая помощь государства поможет сохранить мотивацию будущих мам продолжать обучение, что в перспективе обязательно скажется на кадровом потенциале региона», – отметил губернатор.

Отдельно Михаил Ведерников и Наталья Мельникова обсудили вопросы лекарственного обеспечения населения Псковской области, поддержки граждан с орфанными заболеваниями, организации санаторно-курортного лечения льготников региона и предоставления жилья детям-сиротам. Сенатор рассказала о том, что продвигает на федеральном уровне проекты серьёзной поддержки региона в этих острых социальных направлениях. Губернатор поблагодарил её за эту работу. «Во многих вопросах необходима федеральная поддержка. И здесь важно принимать системные решения», – отметил глава региона.

В завершение встречи Михаил Ведерников и Наталья Мельникова рассмотрели новые возможные форматы взаимодействия с представителями псковского землячества в Москве и на территории региона.

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