Самые эффективные солнцезащитные средства назвала врач

23:13, 04 августа 2025, ПАИ

Эффективное солнцезащитное средство – это правильно подобранный продукт, соответствующий условиям, типу кожи и её текущему состоянию. Как выбрать подходящий солнцезащитный крем, рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог Наталья Михайлова в интервью «Известиям».

Регулярное использование солнцезащитного крема – это важный шаг в профилактике ожогов, фотостарения, гиперпигментации и даже рака кожи.

«Выбирайте средство, которое защищает от обоих типов ультрафиолетовых лучей – UVA и UVB. Первые вызывают преждевременное старение кожи, а вторые – солнечные ожоги и повреждение ДНК. Если вы планируете провести время на пляже или просто под активным солнцем, используйте крем с SPF 50+. Это правило касается не только отдыха на пляже – в городе воздействие ультрафиолета также может быть сильным», – подчеркнула Наталья Михайлова.

В более прохладные месяцы, например в сентябре или октябре, когда солнечная активность снижается, для ежедневного использования может быть достаточно SPF 30.