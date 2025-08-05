Более 430 тысяч немецких луковиц цветов уничтожат в Псковской области

07:57, 05 августа 2025, ПАИ

434 800 луковиц цветов, выращенных в Германии, уничтожат в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Немецкие луковицы цветов перевозили из стран Прибалтики в Россию. На складе временного хранения в Псковской области с 28 по 31 июля специалисты Россельхознадзора при проверке импортных партий луковиц крокуса и тюльпанов выявили карантинный объект.

В лаборатории установили, что продукция заражена западным цветочным трипсом.

Растительная продукция по решению собственника подлежит уничтожению. Все заражённые луковицы сожгут под контролем специалистов, уточнили в пресс-службе.