Три автомобиля столкнулись у АЗС в Великих Луках
Три автомобиля, Hyundai, Volvo и Škoda, столкнулись у поворота на АЗС на улице Холмской в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате пострадали два человека, они госпитализированы. На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарное подразделение и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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