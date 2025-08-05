Три автомобиля столкнулись у АЗС в Великих Луках

09:50, 05 августа 2025, ПАИ

Три автомобиля, Hyundai, Volvo и Škoda, столкнулись у поворота на АЗС на улице Холмской в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате пострадали два человека, они госпитализированы. На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарное подразделение и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства ДТП выясняются.