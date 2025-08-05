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Происшествия

Три автомобиля столкнулись у АЗС в Великих Луках

Три автомобиля, Hyundai, Volvo и Škoda, столкнулись у поворота на АЗС на улице Холмской в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Авария в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Авария в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Авария в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Авария в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Авария в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Авария в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Авария в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Авария в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате пострадали два человека, они госпитализированы. На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарное подразделение и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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