Сразу четыре преступления совершил житель Великих Лук

10:46, 05 августа 2025, ПАИ

Сразу четыре преступления совершил житель Великих Лук, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Прокуратура Великих Лук поддержала обвинение и передала в суд уголовное дело против местного жителя. Он совершил четыре преступления, предусмотренные частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 УК РФ (покушение на уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба путём поджога из хулиганских побуждений), пунктами «а, в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с использованием предмета, применяемого в качестве оружия), частью 2 статьи 167 УК РФ (повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба из хулиганских побуждений), пунктами «д, з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человеку из хулиганских побуждений с использованием предмета, применяемого в качестве оружия).

В ходе расследования выяснилось, что в декабре 2023 года ночью мужчина, находясь на одной из улиц Великих Лук, без видимой причины решил поджечь деревянный дом. Он подошёл к входной двери, облил её растворителем и с помощью зажигалки поджёг, в результате чего огонь начал быстро распространяться по поверхности двери. В это время мимо проезжал другой мужчина и попытался потушить огонь. Когда злоумышленник заметил, что мужчина занимается тушением, он подошёл к нему сзади, достал нож и ударил его в руку и в тело, причинив мужчине лёгкие телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.

Затем в ноябре 2024 года, находясь во дворе одного из домов в Великих Луках, злоумышленник решил повредить автомобиль, припаркованный на территории двора. Он нашёл кирпич и нанёс им удары по машине, разбив лобовое стекло. В этот момент мимо проходил другой мужчина, который задержал злоумышленника и удерживал его до приезда полиции. Преступник достал нож из кармана и ударил им мужчину в живот, причинив тяжкий вред здоровью. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия.

В суде установили доказательства, которые позволили сделать вывод, что именно обвиняемым совершены эти общественно опасные деяния, отметили в прокуратуре.