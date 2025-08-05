Строительство братского корпуса в Печорах близится к завершению
Строительство братского корпуса в Псково-Печерской обители близится к завершению. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие» Сергей Степашин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, член попечительского совета благотворительного фонда «Христианское милосердие» Юрий Чиханчин осмотрели строящийся братский корпус сегодня, 5 августа, передаёт корреспондент ПАИ.
Митрополит Псковский и Порховский Матфей сообщил, что в корпусе осталось завершить внутренние штукатурные работы. Он отметил, что здание возведено трёхэтажным, включая цокольный этаж с техническими помещениями. По его словам, при строительстве применялась уникальная технология возведения фундамента без разрытия котлована, с использованием врытых колодцев, а работы начались в июле прошлого года и продолжались в течение года.
Митрополит также добавил, что центр планируется частично заселить уже в сентябре, а вместимость корпуса составит около 25–35 человек, что, как он уточнил, составляет половину от запланированного числа.
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