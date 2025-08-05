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Общество

Развитие турпотенциала Полистовского заповедника обсудили Марина Егорова и Николай Кораблёв

Министр туризма Псковской области Марина Егорова провела рабочую встречу с директором государственного заповедника «Полистовский» Николаем Кораблёвым сегодня, 5 августа. Об этом Марина Егорова сообщила в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Марины Егоровой

Николай Кораблёв рассказал о планах преобразования туристической инфраструктуры в заповеднике, модернизации экологических троп и создания новых, благоустройства территории, что, несомненно, положительно скажется на привлечении внимания туристов. В рамках рабочей встречи обсуждалось развитие туристического потенциала заповедника – не только в ключе экологического и устойчивого туризма, но и в ракурсе автомобильных путешествий и потребности молодёжи в активных видах отдыха.

Полистовский заповедник уже имеет опыт создания туристических продуктов и вовлечения местных жителей в деятельность организации, а также является важной туристической дестинацией юга региона, отметила Марина Егорова. Министр предложила директору Полистовского заповедника вместе с министерством туризма Псковской области проработать создание нового тематического маршрута.

Кроме того, Марина Егорова поручила туристскому информационному центру Псковской области продолжить оказывать информационную поддержку заповеднику. Из реализованных недавних проектов – выпуск статьи о Псковской области, куда была включена информация о Полистовском заповеднике, в журнале «Динамо», тираж которого составил более трёх тысяч экземпляров.

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