Нового зампредседателя Псковского районного суда представили коллективу

16:41, 05 августа 2025, ПАИ

Нового заместителя председателя Псковского районного суда Евгения Радова представили коллективу, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Евгения Радова коллективу представила председатель Псковского районного суда Ольга Захарова.

Напомним, что Евгений Радов был назначен заместителем председателя Псковского районного суда указом президента РФ Владимира Путина «О назначении судей федеральных судов» от 9 июля 2025 года № 463.

Ольга Захарова пожелала Евгению Радову успешной трудовой деятельности, уверенности и беспристрастности.