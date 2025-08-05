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Общество

Нового зампредседателя Псковского районного суда представили коллективу

Нового заместителя председателя Псковского районного суда Евгения Радова представили коллективу, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Фото предоставили в объединённой пресс-службе судов Псковской области

Евгения Радова коллективу представила председатель Псковского районного суда Ольга Захарова.

Напомним, что Евгений Радов был назначен заместителем председателя Псковского районного суда указом президента РФ Владимира Путина «О назначении судей федеральных судов» от 9 июля 2025 года № 463.

Ольга Захарова пожелала Евгению Радову успешной трудовой деятельности, уверенности и беспристрастности.

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