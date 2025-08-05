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Общество

О судьбе кампуса и участка на берегу Великой рассказали псковичам

О судьбе кампуса и участка на берегу Великой рассказала генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 августа.

Фото: ПАИ

«Есть инвесторы, по которым достигнут результат в виде приезда, осмотра площадок и на текущий момент обсчёта финмодели. С «Дом.рф» у региона плотное взаимодействие – это общая задача. <…> Мы ведём эту работу. Ориентируемся на федерального инвестора», – уточнила гостья студии.

Она заметила, что на площадке представительства правительства Псковской области в Москве проводятся встречи, переговоры.

Екатерина Ершова. Фото: ПАИ

«Буквально на этой неделе я тоже провожу в Москве встречу и обсуждение в том числе этого проекта как потенциальной площадки», – отметила Екатерина Ершова.

Срок выставления на торги на «Дом.рф» здания кампуса и участка на берегу Великой перенесён на 2027 год.

Напомним, что строительство на берегу Великой имеет давнюю историю. Первоначально предполагалось, что здесь будет возведена гостиница, затем планировалось приспособить его под студенческий кампус, а также под парк «Россия – моя история».

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О судьбе кампуса и участка на берегу Великой рассказали псковичам

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