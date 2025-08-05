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Происшествия

Похитителя ликёра задержали росгвардейцы в Пскове

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

5 августа около 05:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Труда сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 25-летнего гражданина, который пронёс через кассовый узел ликёр, при этом не заплатив за него.

По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

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