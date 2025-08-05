В Пскове директора фирмы приговорили к 240 часам обязательных работ

16:49, 05 августа 2025, ПАИ

Руководителя коммерческой организации Пскова признали виновным по части 2 статьи 315 УК РФ за злостное неисполнение решения Арбитражного суда Псковской области. Он приговорён к 240 часам обязательных работ, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по региону.

Директор организации, несмотря на законное решение суда, длительное время уклонялся от передачи одному из учредителей копий документов общества. Он неоднократно игнорировал требования судебного пристава, подвергался административным штрафам и принудительному приводу, продолжая скрывать информацию.

В рамках дознания были проведены обыски, изъяты и осмотрены документы, допрошены свидетели. Собранные доказательства позволили установить вину обвиняемого. Уголовное дело направили в суд, который вынес обвинительный приговор, уточнили в пресс-службе.