20 километров за семь часов: пскович переплыл Псковское озеро

19:24, 05 августа 2025, ПАИ

7 часов 35 минут потребовалось псковичу Артуру Мордовцеву, чтобы переплыть Псковское озеро, пишет газета «Псковская правда».

Расстояние, которое проплыл пскович, составило 20 километров. Стартовал Артур Мордовцев из деревни Будовиж в Печорском округе, а финишировал в деревне Мешоколь в Псковском районе.

Свой заплыв в Псковском озере пскович посвятил маме.

«Было непросто, однако, понимая, ради кого я это делаю, я должен был преодолеть этот путь. <…> Мама, уверен, ты была рядом со мной, наблюдала и давала мне силы», – поделился эмоциями пловец.