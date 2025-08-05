Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время

19:58, 05 августа 2025, ПАИ

Россияне, проживающие в многоквартирных домах, могут столкнуться с неприятными последствиями, если их бытовые приборы, такие как стиральная машина или пылесос, будут создавать слишком сильный шум в вечернее и ночное время. Об этом 5 августа сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и других нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, если уровень шума от этих приборов превысит допустимые нормы, это может быть расценено как нарушение и нарушителю может быть выписан штраф. Он также отметил, что в настоящее время в Государственной Думе рассматривается федеральный закон о тишине, который должен установить единые правила для всей территории России. В законопроекте предлагается запретить шум с 23:00 до 07:00, установить дневной тихий час с 13:00 до 15:00, ограничить ремонтные работы с 09:00 до 19:00 по будням и установить штрафы для нарушителей.

Евгений Машаров напомнил, что к шуму относятся ремонтные работы, громкая музыка или телевизор, звуки животных – продолжительный лай собак, мяуканье кошек, работа бытовой техники, крики, пение, вечеринки, громкое выяснение отношений. Он также отметил, что нарушение режима тишины влечёт за собой административную ответственность.

В настоящее время законопроект находится в стадии рассмотрения.

В случае нарушения режима тишины, предусмотренного законом, граждане могут быть привлечены к административной ответственности. Для физических лиц штраф составит от 500 до 1 000 рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 1000 до 2 000 рублей.

Индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица могут оштрафовать на 1 000 – 2 000 рублей и приостановить их деятельность на срок до 90 дней. Для административных лиц штраф может составить 10 000 – 20 000 рублей, их деятельность также может быть приостановлена на срок до 90 дней.