Впечатлениями поделились участники проекта «Летний институт» в Пскове

21:27, 05 августа 2025, ПАИ

В Псковском государственном университете проходит международный образовательный проект «Летний институт». Своими впечатления участники проекта поделились с корреспондентом телеканала «Первый Псковский».

Салима Дзидзария окончила Абхазский государственный университет на направлении «лингвистика», продолжает учиться на абхазоведа, преподаёт в центре повышения квалификации, и когда появилась возможность получить новый опыт и знания в Пскове, она отправила заявку на участие.

«Мы сегодня становимся учителями для того, чтобы не только обучать кого-то, но и самим развиваться. Поэтому я решила поучаствовать. Мы прошли отборочный тур, нас пригласили. Мы были очень счастливы. И на сегодняшний день мы приехали в «Летний институт», чтобы получать образование здесь», – рассказала она.

На площадке Псковского государственного университета работает международный образовательный проект для филологов из разных стран – Абхазии, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Сербии и Боснии и Герцеговины. Для 25 человек из 16 университетов подготовили программу, которая в течение двух недель активно погружает в российскую научную образовательную среду.

«Наша программа традиционно включает три блока: это образовательный блок, программа повышения квалификации для преподавателей и стажировки в вузах-партнёрах. Ну и существенную часть программы составляет культурная программа», – отметила руководитель проекта Наталья Молчанова.

В программе меропрития предусмотрены и интерактивы фольклорного ансамбля, и лекция-концерт, и лекция – экскурсия по литературным местам Пскова. Отдельное внимание уделили достопримечательностям.

Завершит интенсив презентация научно-образовательных проектов, которые команды-участники разрабатывают на протяжении двух недель. Их главная цель – популяризация русского языка за рубежом.

«Мы надеемся, что какие-то из этих проектов, возможно, будут реализованы и будут способствовать тому, что российское образование на международной арене будет укрепляться», – отметила участница проекта Ханифа Габлия.

Отметим: «Летний институт» реализуется по инициативе Министерства науки и высшего образования России уже третий год. Проект способствует обмену опытом, знаниями и идеями, расширяет горизонты исследований. За три года на площадке ПсковГУ побывали молодые исследователи из более чем 10 стран Европы и Азии, СНГ и дальнего зарубежья.