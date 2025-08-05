МЧС и Росгвардия совместно потушили условный пожар

23:10, 05 августа 2025, ПАИ

Совместное учебно-тренировочное занятие по ликвидации условного возгорания и эвакуации личного состава провели МЧС и Росгвардия. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Учения проходили в здании вневедомственной охраны войск национальной гвардии. Согласно замыслу тренировки, в результате короткого замыкания электрической сети произошёл пожар в одном из кабинетов на втором этаже административного здания. Росгвардейцы сообщили о происшествии на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы и организованно приступили к эвакуации из административного здания.

Спустя несколько минут на место условного пожара прибыли сотрудники пожарной части № 3 города Пскова. Прибывшие пожарные организовали спасение из задымлённого помещения условно пострадавшего и тушение условного пожара.

В результате тренировки в условиях, приближенных к реальным, был отработан алгоритм действий при эвакуации личного состава и тушении пожара. Наблюдатели учений со стороны обоих ведомств отметили слаженность действий групп, разобрали возможные критические ситуации, а также наметили планы дальнейших тренировок.