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Как предотвратить тепловой удар, объяснил эксперт

О способах предотвращения теплового удара рассказала врач-терапевт одной из клиник Дзерасса Ходова, пишет «Газета.Ru».

Фото: ПАИ

В первую очередь специалист порекомендовала соблюдать питьевой режим. Лучше всего пить охлажденную минеральную негазированную воду, натуральные разбавленные соки или слабо заваренный зеленый чай, посоветовала врач. Кроме того, следует ограничить употребление белковой и жирной пищи.

Также, по мнению эксперта, в жаркую погоду стоит отказаться от алкоголя и других психотропных средств. «Это влияет на процессы терморегуляции, что может привести к тепловому удару», - отметила Дзерасса Ходова.

Кроме того, терапевт посоветовала избегать от занятий спортом на открытом воздухе и дневных прогулок. При выходе на улице она рекомендовала выбирать одежду из натуральных хлопчатобумажных тканей и обязательно надевать головной убор.

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