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Общество

Не ходить в поле советует сегодня народный календарь

Память первых русских святых Бориса и Глеба (в крещении Романа и Давида) чтит православная церковь сегодня, 6 августа, пишет calend.ru.

Крестьяне старались не выезжать в луга и поля – считалось, что может произойти пожар. Такое поверье связано с периодом многочисленных гроз, которые начинались в августе и сопровождались молниями, которые могли поджечь сено. Из-за этого день Бориса и Глеба называли Паликопной («палить копны»).

В этот день люди говорили: «На Глеба и Бориса за хлеб не берися».

Женщины и дети начинали собирать ягоды черёмухи. Из них варили компоты и заготавливали в сушёном виде.

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