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Общество

Появление новых мошеннических схем обсудят в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая новым схемам интернет-мошенничеств, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 6 августа, в 12:00.

Изображение: ПАИ

Какова статистика преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий в Псковской области, что нового придумали преступники для обмана граждан и как не попасть в число жертв?

На эти и другие вопросы ответят заместитель начальника полиции УМВД России по городу Пскову Вячеслав Петров и оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области Дмитрий Борников.

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