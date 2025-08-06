Появление новых мошеннических схем обсудят в медиацентре ПАИ

09:48, 06 августа 2025, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая новым схемам интернет-мошенничеств, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 6 августа, в 12:00.

Какова статистика преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий в Псковской области, что нового придумали преступники для обмана граждан и как не попасть в число жертв?

На эти и другие вопросы ответят заместитель начальника полиции УМВД России по городу Пскову Вячеслав Петров и оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области Дмитрий Борников.