Четыре многоквартирных дома в Кунье до конца года переведут на газ

10:02, 06 августа 2025, ПАИ

Четыре многоквартирных жилых дома до конца года переведут на природный газ, сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

«4 августа завершились конкурсные процедуры по определению подрядчика. Им стало ООО «ПСФ Газстройкомплект» из Пскова. В рамках муниципального контракта будут выполнены работы по вводу природного газа в многоквартирные дома на улице Новой, 10, улице Полевой, 18, 20, 22 в Кунье», – рассказал Олег Лебедев.

Срок завершения работ – до 20 декабря этого года.

«Большое спасибо правительству Псковской области и лично губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову за предоставленную на эти цели субсидию», – отметил глава Куньинского района.

Напомним, что сейчас газоснабжение этих домов осуществляется из ёмкостей сжиженным углеводородным газом.