На обращения по состоянию лагеря в Невельском районе отреагировало минобразования

11:11, 06 августа 2025, ПАИ

Внеплановую проверку детского лагеря «Звёздный» в деревне Опухлики Невельского района провели специалисты Роспотребнадзора по Псковской области. По её результатам нарушений не выявлено, но есть замечания санитарного характера, которые в кратчайшие сроки будут устранены, сообщила ПАИ заместитель министра образования региона Татьяна Лозницкая.



Фото: министерство образования Псковской области



Фото: министерство образования Псковской области



Фото: министерство образования Псковской области



Фото: министерство образования Псковской области



Фото: министерство образования Псковской области



Фото: министерство образования Псковской области



Фото: министерство образования Псковской области



Фото: министерство образования Псковской области















По обращениям родителей детей-участников смены предприняты необходимые дополнительные меры, касающиеся соблюдения санитарно-гигиенических норм. Кроме того, на каждом этаже жилого корпуса установлены кулеры с питьевой водой, отметила Татьяна Лозницкая.

Также сейчас подрядная организация ведёт допустимые косметические ремонтные работы на элементах канализации. Закончить их планируется в ближайшее время.

«Министерство образования Псковской области приняло решение о ведении постоянного мониторинга текущего состояния инфраструктуры лагеря», – заключила замминистра.