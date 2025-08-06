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Общество

На обращения по состоянию лагеря в Невельском районе отреагировало минобразования

Внеплановую проверку детского лагеря «Звёздный» в деревне Опухлики Невельского района провели специалисты Роспотребнадзора по Псковской области. По её результатам нарушений не выявлено, но есть замечания санитарного характера, которые в кратчайшие сроки будут устранены, сообщила ПАИ заместитель министра образования региона Татьяна Лозницкая.

  • Проверка детского лагеря «Звёздный»
    Фото: министерство образования Псковской области
  • Проверка детского лагеря «Звёздный»
    Фото: министерство образования Псковской области
  • Проверка детского лагеря «Звёздный»
    Фото: министерство образования Псковской области
  • Проверка детского лагеря «Звёздный»
    Фото: министерство образования Псковской области
  • Проверка детского лагеря «Звёздный»
    Фото: министерство образования Псковской области
  • Проверка детского лагеря «Звёздный»
    Фото: министерство образования Псковской области
  • Проверка детского лагеря «Звёздный»
    Фото: министерство образования Псковской области
  • Проверка детского лагеря «Звёздный»
    Фото: министерство образования Псковской области

По обращениям родителей детей-участников смены предприняты необходимые дополнительные меры, касающиеся соблюдения санитарно-гигиенических норм. Кроме того, на каждом этаже жилого корпуса установлены кулеры с питьевой водой, отметила Татьяна Лозницкая.

Также сейчас подрядная организация ведёт допустимые косметические ремонтные работы на элементах канализации. Закончить их планируется в ближайшее время.

«Министерство образования Псковской области приняло решение о ведении постоянного мониторинга текущего состояния инфраструктуры лагеря», – заключила замминистра.

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