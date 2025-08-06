Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как защитить себя от мошенников, рассказывают полицейские в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая новым схемам интернет-мошенничеств, проходит в медиацентре ПАИ в среду, 6 августа.

Какова статистика преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий в Псковской области, что нового придумали преступники для обмана граждан и как не попасть в число жертв?

На эти и другие вопросы отвечают заместитель начальника полиции УМВД России по городу Пскову Вячеслав Петров и оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области Дмитрий Борников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 августа 2025

Более 1000 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
06 августа 2025

«Золотой шуруп» уже на пороге: междеревенский кинофестиваль пройдёт в Псковской области
06 августа 2025

О правилах перевозки домашних животных в автобусе напомнили псковичам
06 августа 2025

Агроподдержка на связи: минсельхоз Псковской области рассказывает об аграрных возможностях в удобном формате
06 августа 2025

Лучших строителей наградили в Псковской области
06 августа 2025

Сквер Пограничников в Пскове продолжают благоустраивать
06 августа 2025

Фасады Анастасиевской часовни обновили в Пскове
06 августа 2025

Список противопоказаний для водителей обновят в России

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...