Как защитить себя от мошенников, рассказывают полицейские в медиацентре ПАИ

12:02, 06 августа 2025, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая новым схемам интернет-мошенничеств, проходит в медиацентре ПАИ в среду, 6 августа.

Какова статистика преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий в Псковской области, что нового придумали преступники для обмана граждан и как не попасть в число жертв?

На эти и другие вопросы отвечают заместитель начальника полиции УМВД России по городу Пскову Вячеслав Петров и оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области Дмитрий Борников.