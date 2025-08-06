Житель Пыталовского района заплатил более 100 тысяч рублей, чтобы выехать из страны

13:14, 06 августа 2025, ПАИ

Житель Пыталовского района уплатил более 100 тысяч рублей долга, чтобы выехать из страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Житель Пыталовского района задолжал государству 102 тысячи рублей и не предпринимал никаких мер к погашению долга. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на денежные средства на счетах должника в банках, однако это не привело к существенным результатам.

Выяснилось, что мужчина планирует поездку за границу. Приставы вынесли постановление об ограничении его выезда из России.

Понимая, что ограничения могут сорвать его путешествие, должник собрал необходимую сумму и полностью выплатил долг. Деньги перечислили в бюджет РФ. Исполнительное производство закрыто, уточнили в пресс-службе.