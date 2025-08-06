День Службы специальной связи и информации ФСО России отмечают сегодня

07:16, 07 августа 2025, ПАИ

Сотрудники Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России отмечают свой профессиональный праздник сегодня, 7 августа, сообщает calend.ru.

Федеральная служба охраны (ФСО) стала правопреемником девятого управления КГБ, занимавшегося в СССР охраной руководителей коммунистической партии и правительства, а служба специальной связи и информации в её структуре – это бывшее Федеральное агентство правительственной связи и информации (небезызвестное ФАПСИ). Оно вошло в состав ФСО после реорганизации, 7 августа 2004 года, согласно указу президента РФ.

В честь этой даты и был учреждён профессиональный праздник спецсвязистов, хотя сама история создания этой службы началась гораздо раньше: с первых лет становления советской власти в стране.

Сегодня эта Служба (Спецсвязь ФСО России) обеспечивает работу специальных каналов связи, в том числе тех, которыми пользуются президент России, члены Правительства РФ, сотрудники дипломатических представительств за рубежом.

Также эта структура обеспечивает информационную безопасность деятельности первых лиц государства, противостоит технической разведке и защищает сведения, которые представляют государственную тайну.

Кроме того, в ведении службы – обеспечение высших органов власти новейшими средствами связи, вычислительной и оргтехникой, аудио- и видеоаппаратурой, программными продуктами. Интересно, что это подразделение активно участвует в создании системы электронного документооборота и даже проводит мониторинги, замеряя данные по общественно-политическим и социально-экономическим процессам.