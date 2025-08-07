Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Восемь псковичей примут участие в первенстве России по гребле на байдарках и каноэ в Казани

Восемь псковских спортсменов примут участие в первенстве России до 17 лет и во всероссийских соревнованиях до 15 лет по гребле на байдарках и каноэ, которые пройдут в Казани с 8 по 13 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Псковской области Григорий Захаров.

Фото: спортшкола «Ника»

Гребцы выступят в одиночках, двойках и четвёрках на дистанциях 200, 500 и 1 000 метров. Также спортсмены выйдут на старт в одиночках на дистанции 5 000 метров и в эстафетах на 200 метров. Чтобы попасть в состав юниорской сборной, необходимо выиграть на дистанции 1 000 метров среди юношей и 500 метров среди девушек.

На первенстве России Псков в одиночках представят гребцы на байдарке Ксения Игнатьева, Дмитрий Остренко, Никита Полатовский и Артём Макаров.

