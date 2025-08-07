Великолукская студентка выиграла серебро Спартакиады молодёжи России по маунтинбайку

14:52, 07 августа 2025, ПАИ

Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Елизавета Тисленко выиграла серебро летней Спартакиады молодёжи России по маунтинбайку, которая прошла в Мурманске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.

Тисленко – студентка первого курса академии. На соревнованиях она представляет Самарскую область.

«Мы с гордостью сообщаем, что среди юниорок второе место заняла наша студентка Елизавета Тисленко, – отметили в ВЛГАФК. – Поздравляем Елизавету и желаем дальнейших успехов на спортивном пути».

