Великолукская студентка выиграла серебро Спартакиады молодёжи России по маунтинбайку
Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Елизавета Тисленко выиграла серебро летней Спартакиады молодёжи России по маунтинбайку, которая прошла в Мурманске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.
Тисленко – студентка первого курса академии. На соревнованиях она представляет Самарскую область.
«Мы с гордостью сообщаем, что среди юниорок второе место заняла наша студентка Елизавета Тисленко, – отметили в ВЛГАФК. – Поздравляем Елизавету и желаем дальнейших успехов на спортивном пути».
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Женская сборная Псковской области вышла в финал чемпионата России по стрельбе из лука
Великолукская студентка выиграла серебро Спартакиады молодёжи России по маунтинбайку
Восемь псковичей примут участие в первенстве России по гребле на байдарках и каноэ в Казани
Михаил Ведерников: Полёты сверхлёгких самолётов в Псковской области регламентированы