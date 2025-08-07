Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Футбольный кубок «Машиностроителя» разыграют в Пскове

Кубок «Машиностроителя» по футболу в формате 6x6 пройдёт в Пскове в середине сентября, сообщила директор стадиона Ольга Черкасова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

«Команды из предприятий, организаций и просто любители футбола смогут продемонстрировать свои футбольные навыки, проявить командный дух и бороться за главный приз турнира», – отметила Ольга Черкасова.

В заявке одной команды должно быть не более 18 игроков. Регистрация открыта для всех желающих.

