Футбольный кубок «Машиностроителя» разыграют в Пскове

12:19, 07 августа 2025, ПАИ

Кубок «Машиностроителя» по футболу в формате 6x6 пройдёт в Пскове в середине сентября, сообщила директор стадиона Ольга Черкасова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Команды из предприятий, организаций и просто любители футбола смогут продемонстрировать свои футбольные навыки, проявить командный дух и бороться за главный приз турнира», – отметила Ольга Черкасова.

В заявке одной команды должно быть не более 18 игроков. Регистрация открыта для всех желающих.

