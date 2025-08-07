Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Великолукский боксёр Мухаммад Шехов стал вторым по версиям WBO и WBA

Великолукский боксёр Мухаммад Шехов вышел на второе место по версиям Всемирной боксёрской организации (WBO) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Об этом сообщается в официальном сообществе Шехова в соцсети «ВКонтакте».

Мухаммад Шехов. Фото: RCC Boxing promotions

В своём последнем бою Мухаммад Шехов выиграл у аргентинца Родриго Фабиана Руиза единогласным решением судей, одержав свою 17-ю победу. На данный момент он остаётся непобеждённым боксёром.

В эфире одной из программ на телеканале «Первый Псковский» Шехов недавно заявил, что его главная цель – выиграть все пояса главных боксёрских организаций и привезти их в Великие Луки.

