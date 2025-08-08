Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Крестный ход вокруг Пскова пройдёт 21 августа

Традиционный ежемесячный крестный ход вокруг Пскова пройдёт 21 августа. Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Крестный ход в августе совершает приход храма Успения Пресвятой Богородицы (с Полонища) города Пскова.

Крестный ход начнётся в 10:00 на улице Георгиевской, 3а.

Записаться можно по телефону 8-911-899-06-06.

