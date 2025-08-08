Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Назначен новый замначальника УМВД России по Псковской области

Полковник полиции Юрий Фёдоров назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Псковской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Юрий Фёдоров. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Юрий Фёдоров родился 26 февраля 1974 года в Гдовском районе Псковской области. С 1992 по 1996 год он был курсантом Калининградской Высшей школы Министерства внутренних дел РФ.

Начал службу в органах внутренних дел в 1996 году с должности оперуполномоченного отделения разыскной работы отдела по раскрытию тяжкий преступлений криминальной милиции УВД города Пскова. С 1996 по 2001 год занимал оперативные должности в управлении уголовного розыска криминальной милиции при УВД Псковской области. С 2001 по 2007 год возглавлял отделы в Палкинском и Невельском районах. С 2007 по 2008 год он был начальником Управления по борьбе с организованной преступностью при УВД России по Псковской области. С 2008 по 2010 год занимал должность заместителя начальника криминальной милиции УВД по Псковской области. С 2010 по 2016 год занимал руководящие должности в УВД Псковской области. С 2016 по июль 2025 года руководил Управлением по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

С 28 июля 2025 года назначен заместителем начальника УМВД России по Псковской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.

Награждён государственными и ведомственными наградами: медаль «За отличие в службе» III, II, I степени, медаль «За боевое содружество», медаль «За доблесть в службе», нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД», наградным оружием, заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 августа 2025

Платформа «Госуслуги. Решаем вместе» даёт возможность каждому повлиять на жизнь города
08 августа 2025

Псковские строители делают перепланировку в херсонском детсаду
08 августа 2025

Назначен новый замначальника УМВД России по Псковской области
08 августа 2025

Газопровод построили в псковской деревне Заборовка
08 августа 2025

Большинство псковичей не хотят проходить собеседования с ИИ – опрос
08 августа 2025

Итоги приёмной кампании подвели в ПсковГУ
08 августа 2025

Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 9 августа
08 августа 2025

Новую двухэтапную схему обмана россиян придумали мошенники

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...