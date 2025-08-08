Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Псковские строители делают перепланировку в херсонском детсаду

Псковские строители делают перепланировку в детском саду «Теремок» в Геническе, сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь | Херсонская область».

Строители начали установку внутренних перегородок в помещениях детского сада, после чего подрядчик приступит к шпаклёвке и покраске стен под финишную отделку.

Ремонтные работы выполняются за счёт средств Псковской области в рамках оказания шефской помощи Херсонщине. В плане ремонта – замена системы водо- и электроснабжения, кровли, окон и дверей, установка детской площадки на прилегающей территории. Обновлённое дошкольное учреждение примет детей уже в следующем году.

