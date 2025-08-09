Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Стали известны причины вчерашней остановки «Инии»

Остановку прогулочного судна «Иния» во время вечернего курсирования по турмаршруту на Великой, которая произошла в пятницу, 8 августа, прокомментировала министр туризма Псковской области Марина Егорова.

Фото: ПАИ

«Судно «Иния» не ломалось. Причиной остановки на маршруте стал сбой в работе датчиков, показывающих уровень топлива. Накануне выхода в рейс они показывали достаточный уровень топлива для работы силовой установки на всем маршруте. Однако спустя несколько километров оказалось, что топлива не хватает», – пояснила корреспонденту ПАИ глава ведомства.

По её словам, 15 пассажиров «Инии» были пересажены на проходящий мимо «Буревесник». «Экипаж на месте возобновил работу двигателя. «Иния» вернулась к причалу, а сегодня в штатном режиме осуществляет курсирование по турмаршрутам», – отметила Марина Егорова.

