Псковский губернатор: Мы чествуем народы, хранящие уникальные традиции и связь со своими корнями

15:59, 09 августа 2025, ПАИ

Поздравление с Международным днём коренных народов мира опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«В этот день мы чествуем народы, хранящие уникальные традиции, язык и связь со своими корнями. В Псковской области веками живёт и сохраняет свою самобытность народ сето – малочисленная финно-угорская этническая группа, говорящая на родном языке, исповедующая православие и бережно передающая обычаи из поколения в поколение», – отметил он.

Глава региона подчеркнул, что особое место в сохранении культуры занимает музей народа сето в деревне Сигово, который является единственным в России. Там бережно хранят наследие материальной и духовной культуры, отражающие многовековую историю народа.

«С праздником, друзья! Пусть звучат ваши удивительные песни, живут обычаи, развивается хозяйство, а мы и дальше будем рядом – чтобы поддерживать и помогать, вместе сохранять интерес к народным традициям и укладу жизни!» – заключил Михаил Ведерников.