Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский губернатор: Мы чествуем народы, хранящие уникальные традиции и связь со своими корнями

Поздравление с Международным днём коренных народов мира опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото: ПАИ

«В этот день мы чествуем народы, хранящие уникальные традиции, язык и связь со своими корнями. В Псковской области веками живёт и сохраняет свою самобытность народ сето – малочисленная финно-угорская этническая группа, говорящая на родном языке, исповедующая православие и бережно передающая обычаи из поколения в поколение», – отметил он.

Глава региона подчеркнул, что особое место в сохранении культуры занимает музей народа сето в деревне Сигово, который является единственным в России. Там бережно хранят наследие материальной и духовной культуры, отражающие многовековую историю народа.

«С праздником, друзья! Пусть звучат ваши удивительные песни, живут обычаи, развивается хозяйство, а мы и дальше будем рядом – чтобы поддерживать и помогать, вместе сохранять интерес к народным традициям и укладу жизни!» – заключил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 августа 2025

Великолучан приглашают на службу в полицию
09 августа 2025

Спортивных и жизненных побед пожелал псковичам в День физкультурника Александр Котов
09 августа 2025

До +25 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 10 августа
09 августа 2025

Юрий Бурлин: Важно продолжать работу по повышению компетенций НКО в проектировании
09 августа 2025

Фестиваль «Александрова дорога» проходит в Гдовском районе
09 августа 2025

Мультиспортивный фестиваль проходит в Финском парке Пскова
09 августа 2025

Наталья Исакова: Дополнительная поддержка важна для сохранения памятников природы региона
09 августа 2025

Псковский губернатор: Мы чествуем народы, хранящие уникальные традиции и связь со своими корнями

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...