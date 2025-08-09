Псковские профсоюзы выиграли кулинарный конкурс на турслёте в Порховском районе
Команда псковских профсоюзов выиграла кулинарный конкурс на турслёте «Дорпрофжел» в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
Команда «Профсоюзный стимул» приготовила грузинский гуляш, долму и козинаки. По итогам конкурса жюри присудило победу команде профсоюзов.
«Благодарим всех участников за вкусные шедевры и праздник гастрономии! Двигайтесь дальше в таком же темпе!» – сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
