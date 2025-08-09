Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские профсоюзы выиграли кулинарный конкурс на турслёте в Порховском районе

Команда псковских профсоюзов выиграла кулинарный конкурс на турслёте «Дорпрофжел» в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

  • Кулинарный конкурс
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Кулинарный конкурс
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Кулинарный конкурс
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Кулинарный конкурс
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Команда «Профсоюзный стимул» приготовила грузинский гуляш, долму и козинаки. По итогам конкурса жюри присудило победу команде профсоюзов.

«Благодарим всех участников за вкусные шедевры и праздник гастрономии! Двигайтесь дальше в таком же темпе!» – сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 августа 2025

Великолучан приглашают на службу в полицию
09 августа 2025

Спортивных и жизненных побед пожелал псковичам в День физкультурника Александр Котов
09 августа 2025

До +25 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 10 августа
09 августа 2025

Юрий Бурлин: Важно продолжать работу по повышению компетенций НКО в проектировании
09 августа 2025

Фестиваль «Александрова дорога» проходит в Гдовском районе
09 августа 2025

Мультиспортивный фестиваль проходит в Финском парке Пскова
09 августа 2025

Наталья Исакова: Дополнительная поддержка важна для сохранения памятников природы региона
09 августа 2025

Псковский губернатор: Мы чествуем народы, хранящие уникальные традиции и связь со своими корнями

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...