Рекордное число участников собрал забег «5 вёрст» в Пскове
Рекордное число участников – 379 человек – собрал в Пскове забег «5 вёрст», приуроченный ко Дню физкультурника. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.
Прошлый рекордный забег на этой площадке собрал 227 любителей бега. Каждый участник получил памятный значок «5 вёрст Псков. День физкультурника – 2025». Мероприятие открыло программу празднования Дня физкультурника в Пскове.
Сейчас в рамках этой событийной эстафеты завершаются соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup, а также идут турниры по пляжному волейболу.
