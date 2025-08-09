Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Рекордное число участников собрал забег «5 вёрст» в Пскове

Рекордное число участников – 379 человек – собрал в Пскове забег «5 вёрст», приуроченный ко Дню физкультурника. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Прошлый рекордный забег на этой площадке собрал 227 любителей бега. Каждый участник получил памятный значок «5 вёрст Псков. День физкультурника – 2025». Мероприятие открыло программу празднования Дня физкультурника в Пскове.

Сейчас в рамках этой событийной эстафеты завершаются соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup, а также идут турниры по пляжному волейболу.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

