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«От Пскова до Африки»: творческая встреча с режиссёром Ольгой Акатьевой пройдёт сегодня в ПАИ

Творческая встреча «От Пскова до Африки» с режиссёром Ольгой Акатьевой пройдёт в парклете «Эфир» Псковского агентства информации сегодня, 23 июля, в 14:00.

На встрече зрители получат уникальную возможность узнать «кухню» кинопроизводства из первых уст и задать вопросы мастеру, который не боится экспериментировать с жанрами и локациями.

Ольга Акатьева расскажет, как создать сериал, который смотрят миллионы, на примере трилогии «Предпоследняя инстанция», о своём опыте съёмок в Пскове и почему фильм «Я делаю шаг» покоряет сердца зрителей по всему миру.

Кроме того, режиссёр расскажет о фильме «Загадай любовь» и тонкостях работы над экранизациями литературных бестселлеров, а также откроет эксклюзивные подробности о съёмках фильма «Моя Африка» с участием международного каста и команды, полностью снятого на Африканском континенте.

Напомним, сейчас также продолжается регистрация на творческую встречу с актёром, режиссёром, продюсером Владом Фурманом. Принять участие в ней может любой желающий.

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

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