Псковичам посоветовали не держать детей в кружках насильно

13:48, 23 июля 2026, ПАИ

Родителям важно чувствовать разницу между детской ленью и настоящим нежеланием заниматься в кружке, и не стоит насильно удерживать ребёнка там, где ему некомфортно. Об этом заявила член родительского комитета школы № 2 Пскова Евгения Смирнова в программе директора гимназии № 29 Пскова, члена Общественной палаты Псковской области Елены Синёвой «Шпаргалка для родителей» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Евгения Смирнова поделилась своим опытом: «Надо понять баланс: либо ребёнку действительно не нравится, либо это просто лень. Если ему нравится, он раскрывается, но ленится выходить из дома, может быть, надо где-то надавить. А если действительно отторжение, я бы не стала давить». Она добавила, что в таком случае важно предложить замену, чтобы ребёнок не оставался без дела.

«Да, важно поддержать желание ребёнка, а возможно, где-то и не поддержать, а даже самой предложить или прийти вместе, посетить первое занятие совместно. И ребёнок увидит ваш интерес, и, может быть, его что-то зацепит», – сказала ведущая программы, директор гимназии № 29 Пскова, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва, развивая мысль гостьи.

«Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.