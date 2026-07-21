Борис Елкин пригласил псковичей на торжественные богослужения в Выбуты и Псков

11:49, 21 июля 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём официальном канале на платформе MAX пригласил жителей и гостей региона присоединиться к торжественным богослужениям, которые пройдут в Пскове и Выбутах в память о святой равноапостольной княгине Ольге.

23 июля в Выбутах в 09:00 начнётся Божественная литургия в храме Илии Пророка, а в 11:00 состоится водосвятный молебен. Для удобства горожан в этот день в 10:00 от областного центра семьи (площадь Ленина, 1) отправится бесплатный автобус до Выбут.

На следующий день, 24 июля, в Пскове в 10:00 в Свято‑Троицком кафедральном соборе пройдёт торжественное богослужение, а в 12:30 – торжественный молебен.

Борис Елкин выразил надежду, что эти дни станут временем единения, благодарности и бережного отношения к истокам. «Ждём всех на праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню города», – добавил он.