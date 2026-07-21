Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» высоко оценила просветительскую миссию пыталовского музея космонавтики

12:42, 21 июля 2026, ПАИ

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева высоко оценила просветительскую миссию пыталовского музея космонавтики. О посещении учреждения культуры она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: со страницы Надежды Васильевой



Фото: со страницы Надежды Васильевой



Фото: со страницы Надежды Васильевой





В рамках рабочей поездки в Пыталовский район Надежда Васильева вместе с советником губернатора Павлом Гомоном посетила единственный в регионе музей космонавтики. Гости ознакомились с уникальной экспозицией, которая уже почти 40 лет ведёт свою историю, и обсудили возможности использования музейной базы для работы с молодёжью и ветеранами.

Для фонда, который системно занимается поддержкой ветеранов боевых действий и патриотическим воспитанием, визит стал важным этапом в изучении локальных социально значимых проектов. Основа музея – личная инициатива учителя труда Николая Егорова, который после полёта Гагарина увлёкся космосом, создал кружок моделирования, а затем превратил его в народный музей.

Сегодня в фонде музея – около 13 тысяч предметов, из которых почти шесть тысяч – подлинники: от заявления Юрия Гагарина до деталей аппаратов, побывавших на орбите.

Надежда Васильева особо отметила, что музей не законсервирован, а живёт: здесь проходят «Гагаринские чтения», работают программы для школьников, в том числе проект «Отряд юных космонавтов». Такая системная работа с подрастающим поколением полностью созвучна задачам фонда «Защитники Отечества» по формированию гражданской идентичности и уважения к истории страны.

«Подобные очаги культуры в малых городах – это настоящая кладовая смыслов. Мы видим, как энтузиазм одного педагога объединил вокруг себя тысячи людей и сохранил для региона бесценные экспонаты. Уверена, что на базе музея можно выстраивать ещё более тесное взаимодействие с молодёжными и ветеранскими организациями», – подчеркнула Надежда Васильева.