Строительство моста через Кухву в Пыталовском районе планируют завершить досрочно

12:51, 21 июля 2026, ПАИ

Мост через реку Кухву в Пыталовском районе осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 21 июля. В настоящий момент на объекте ведутся строительные работы, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В рабочем выезде также приняли участие председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец, помощник губернатора Псковской области Павел Гомон, заместитель руководителя Общественной палаты Псковской области – руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева.

Мост находится на 114-м километре автодороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок. Он является важным транспортным узлом, обеспечивающим подъезд к деревням Савинцы и Носово. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Главу региона на объекте встретил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Дмитрий Лобунов. Он рассказал, что в 2022 году мост признали аварийным и закрыли на реконструкцию. Работы идут строго по графику: возведены временный мост, опоры нового. Техническая готовность оценивается в 40 %. Объект вводится в эксплуатацию в этом году, планируется завершить работы раньше намеченного срока.

Финансирование проекта осуществляется за счёт средств федерального бюджета в объёме свыше 192 миллионов рублей. Работы включают строительство нового моста, ремонт проезжей части и обочин на подъезде к нему, устройство водоотводов, установку дорожных знаков.