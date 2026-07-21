Глава Пскова Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление»

12:18, 21 июля 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 июля, в 14:00.

Почему ситуация на Загородной требует внимания и когда появится новый дом? Сколько электрозаправок уже работает в Пскове и планируются ли новые? Как пройдёт празднование Дня города и чем удивят псковичей? На каком этапе ремонт крупных объектов? Планируется ли сохранение «зелёных улиц» и высадка новых деревьев? Мешает ли инсталляция с флагами на Октябрьской площади обзору водителей? Будут ли на её месте появляться новые объекты? Увидят ли горожане работающим фонтан в сквере у «Рижской» уже в этом году? Какие проекты сегодня реализуют ТОС и какое финансирование для них предусмотрено? Какие возможности туристам дарит Псков и увеличивается ли поток путешественников?

Об этом и многом другом в программе «Оглавление» расскажет глава города Борис Елкин. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».