Суд взыскал с подрядчика убытки за устройство ливнёвки в Великих Луках

11:42, 21 июля 2026, ПАИ

Суд взыскал убытки с недобросовестного подрядчика в Великих Луках за устройство ливневой канализации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура Великих Лук установила факт недобросовестного исполнения обязательств по муниципальному контракту на выполнение работ по устройству ливневой канализации на улице Малышева.

Выявлено, что управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Великих Лук расторгло контракт с подрядной организацией из-за её неправомерных действий. Чтобы завершить работы, заказчик был вынужден заключить новый контракт с другим подрядчиком с увеличением стоимости работ на 341 тысячу рублей.

Из-за необходимости возмещения причинённого ущерба первый заместитель прокурора области обратился в суд с соответствующим исковым заявлением в интересах города Великие Луки. Суд признал позицию прокуратуры обоснованной и удовлетворил иск в полном объёме.