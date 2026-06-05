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Общество

Врач-педиатр станет гостьей программы ​«Анамнез»

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 5 июня, в 14:00. Гостьей студии станет заведующая педиатрическим отделением Псковской детской городской поликлиники, врач-педиатр Софья Субботина. Разговор приурочен к Неделе сохранения здоровья детей.

Софья Субботина. Фото: ПАИ

Вместе с экспертом обсудим самые важные темы. С какими жалобами родители чаще всего приводят детей к педиатру в Пскове и что из этого действительно опасно? Гаджеты и соцсети – как понять, что ребёнок уже зависим, и как это влияет на его иммунитет? Ребёнок часто болеет в садике – это норма или пора бить тревогу? Что должно обязательно быть в летней аптечке? Как отличить капризы от симптомов болезни, когда вызывать врача, а когда просто уделить больше внимания?

Об этом и не только – в эфире программы «Анамнез» в пятницу, 5 июня, в 14:00.

Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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