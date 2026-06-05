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Общество

Как работать с инцидентами, обсудят слушатели программы «Герои земли Псковской»

Управление инцидентами и кейс-менеджмент станут основными темами сегодня, 5 июня, на лекциях четвертого образовательного модуля региональной кадровой программы для ветеранов СВО «Герои земли Псковской». Об этом расскажет руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева.

Фото: ПАИ

Кроме того, слушателей программы ждет работа в мастерских. Одна из них будет посвящена коммуникациям, другая – подготовке выпускных аттестационных работ.

Напомним, четвертый образовательный модуль – заключительный в программе «Герои земли Псковской». Длительность модуля – 11 учебных дней. Слушателям предстоит сдача очного экзамена и защита выпускных аттестационных работ. В первом потоке программы участвуют 12 слушателей.

Напомним, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.

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